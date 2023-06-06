Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Amankan Dua Orang Perempuan Pengedar Narkoba dan Barang Bukti Senjata Api

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:31 WIB
Polisi Amankan Dua Orang Perempuan Pengedar Narkoba dan Barang Bukti Senjata Api
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap dua orang perempuan inisal AF dan OR terkait pengedar narkoba. Tidak hanya itu, pelaku juga kedapatan menyimpan senjata api (senpi).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komaruddin mengatakan pihaknya menemukan satu senjata api dengan 18 peluru pada saat penggeledahan. Barang bukti narkoba keduanya antara lain, 306 gram narkotika jenis sabu dan 534 butir ekstasi.

"Ditemukan di TKP saat penggeledahan satu pucuk senjata api merk Zoraki MOD 91 Kaliber 9mm berikut satu magazen dan 18 butir peluru," ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komaruddin, Selasa (6/6/2023).

Lebir rinci, Komaruddin menceritakan, pengungkapan ini awalnya dari laporan masyarakat tentang pengedaran narkoba di wilayah Jakarta Pusat. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta berhasil menangkap AF dengan barang bukti sabu sebanyak 100 gram dan ekstasi 10 butir.

Selanjut, tim melakukan pengembangan terkait peredaran barang haram tersebut, yang dimana berhasil meringkus OR dengan barang bukti 206 gram sabu dan 524 ekstasi. Keduanya diketahui tinggal di Jakarta Pusat.

"Dimana pertama kami berhasil mengamankan dari AF barang bukti sabu sebanyak 100 gr. Kemudian ekstasi sebanyak 10 butir. Selanjutnya dari AF kami juga melakukan pengembangan kepada OR, dimana kami mendapatkan dari tangan pelaku tambahan narkotika jenis sabu sebanyak 206 gr serta ekstasi sebanyak 524 butir," katanya.

Telusuri berita news lainnya
