Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terbukti Menipu Konsumen, Mantan Karyawan Leasing Kendaraan Divonis 10 Bulan Penjara

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |20:44 WIB
Terbukti Menipu Konsumen, Mantan Karyawan Leasing Kendaraan Divonis 10 Bulan Penjara
Ilustrasi/ Doc: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Waspada terhadap siapapun yang menawarkan pelunasan cicilan kendaraan dengan harga diskon, karena bisa jadi itu adalah modus penipuan. Seperti yang dilakukan Andi Ferdiansyah mantan karyawan PT MNC Finance Kantor Cabang Serang ini.

Ia divonis hukuman pidana penjara selama 10 Bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Mei lalu, karena menipu konsumen dan merugikan PT MNC Finance.

 BACA JUGA:

Modus yang dilakukan oleh pelaku yakni meminta sejumlah dana guna pelunasan khusus kepada konsumen bermasalah atau konsumen yang memiliki tunggakan kewajiban dengan menjanjikan pengeluaran BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang merupakan jaminan pembiayaan di PT MNC Finance.

Mengingat dana yang diminta tersebut jauh lebih kecil dari pada kewajiban, sejumlah nasabah tergiur menyerahkan uang secara tunai dan transfer ke rekening pribadi terpidana, tanpa disertai bukti pembayaran resmi dari PT MNC Finance.

 BACA JUGA:

Pembayaran tersebut tidak pernah disetorkan oleh pelaku ke kantor PT MNC Finace. Pada pembukuan di sistem dan administratif PT MNC Finance, nasabah tersebut masih berstatus sebagai debitur karena tidak melakukan pelunasan kewajiban, sehingga BPKB tidak dapat dikembalikan kepada debitur.

Direktur utama PT MNC Finance Gabriel Mahjudin menghimbau kepada masyarakat khususnya debitur PT MNC Finance yang menjumpai kondisi serupa untuk selalu berhati-hati guna terhindar dari modus tindak pidana penipuan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715/viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728/viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678/viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677/viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189649/ayu_puspitas-EBin_large.jpg
Terima 207 Aduan Korban WO Ayu Puspita, Polisi: Kerugian Capai Rp11,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983/polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement