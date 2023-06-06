Pemotor Wanita Tewas Usai Terlindas Truk Kontainer di Cengkareng

JAKARTA - Pemotor wanita tewas usai terlindas truk kontainer di Jalan Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (6/6/2023) petang. Korban berinisial AW tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala.

Kanit Gakkum Polres Metro Jakarta Barat, AKP Agus Suwito mengatakan, kejadian tersebut bermula saat sepeda motor Honda Beat B 6681 PJT, yang dikendarai korban melaju dari arah selatan menuju ke arah utara.

Setibanya dekat Fishing Tower, korban oleng ke kanan dan terjatuh.

"Selanjutnya korban terlindas roda kiri belakang kendaraan mobil Trailer dengan nopol L 8486-UF yang melaju searah disamping kanannya," kata Agus dalam keterangannya, Selasa.

Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka parah dibagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi. Petugas yang mendapat laporan kejadian tersebut, langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang.

"Saat ini, pengemudi truk kontainer tengah diperiksa di Unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat," ujarnya.

Sementara itu, saksi mata bernama Lamsinar Sinaban mengatakan, saat kejadian, kondisi arus lalu lintas (lalin) di sekitar lokasi tidak terlalu macet. Ia melihat korban mengendarai sepeda motornya melawan arus.