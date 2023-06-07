Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Pastikan Penagihan Utang BLBI Lanjut Meski Pemerintah Berganti!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |03:04 WIB
Mahfud MD Pastikan Penagihan Utang BLBI Lanjut Meski Pemerintah Berganti!
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan penagihan utang terhadap para obligor/debitur BLBI berlanjut meskipun pejabat-pejabat yang berwenang di lembaga pemerintahan berganti setelah Pemilu 2024.

Sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), Mahfud menjelaskan utang para obligor/debitur tetap tercatat dan tidak akan terhapus sampai mereka melunasi utangnya, yang merupakan uang negara.

"Komitmen (menagih utang) sudah pasti, nanti pada akhir tugas (Satgas BLBI) kami akan membuat catatan ini yang masih harus ditagih karena yang nyetempel (membubuhkan stempel) itu Menteri Keuangan. Itu tentu mengikat pemerintah berikutnya. (Itu menjadi) tugas pemerintah, siapa pun yang memerintah," kata Mahfud MD dilansir dari Antara, Rabu (7/6/2023).

Karena itu, dia mengingatkan para obligor/debitur segera melunasi utangnya kepada negara karena pemerintah tetap mengejar dan menagih mereka meskipun mereka telah berganti kewarganegaraan.

Mengenai obligor/debitur yang telah menjadi warga negara asing, Mahfud menyampaikan itu tidak masalah, karena aset-aset mereka yang menjadi jaminan ada di Indonesia.

"Barangnya ada di sini, yang dijaminkan ada di sini barangnya. Mudah-mudahan nanti tahun ini bisa keluar Undang-Undang Perampasan Aset. Itu bisa dipakai juga," ujarnya.

Dia menjelaskan saat ini Satgas BLBI dapat menagih dan memaksa para debitur membayar utang mereka kepada negara melalui aturan hukum yang lain, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Dalam PP itu, pemerintah dapat memblokir, menyita aset, dan mencekal para obligor/debitur yang tidak membayar utang, atau tidak punya itikad baik untuk melunasi utangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Satgas BLBI mahfud md blbi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/337/2980313/sri-mulyani-akan-koordinasi-dengan-menko-hadi-tjahjanto-selesaikan-kasus-blbi-S32IbY0EdU.jpg
Sri Mulyani Akan Koordinasi dengan Menko Hadi Tjahjanto Selesaikan Kasus BLBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/31/337/2737856/dana-blbi-rp28-8-triliun-dikembalikan-ke-negara-kapolri-tahun-depan-dimaksimalkan-x3nPrIWBAg.jpg
Dana BLBI Rp28,8 Triliun Dikembalikan ke Negara, Kapolri: Tahun Depan Dimaksimalkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/22/337/2616001/kabareskrim-tegaskan-polisi-dukung-penuh-penyitaan-aset-blbi-E6tHXlt6bI.jpg
Kabareskrim Tegaskan Polisi Dukung Penuh Penyitaan Aset BLBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/22/337/2615966/mahfud-md-tegaskan-pemerintah-tidak-ingin-debat-soal-penyitaan-aset-blbi-ZrdMBzCJim.jpg
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ingin Debat soal Penyitaan Aset BLBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/18/337/2534043/mahfud-md-kutip-hadist-nabi-saat-beri-pengarahan-satgas-blbi-zk564dnnb7.jpg
Mahfud MD Kutip Hadist Nabi saat Beri Pengarahan Satgas BLBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/31/337/2525278/mahfud-md-pemerintah-sita-1-312-hektare-tanah-dan-ratusan-miliar-rupiah-aset-obligor-blbi-PmWtUXVge1.jpg
Mahfud MD: Pemerintah Sita 1.312 Hektare Tanah dan Ratusan Miliar Rupiah Aset Obligor BLBI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement