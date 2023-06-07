Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPU Diminta Tetap Berlakukan LPSDK pada Pemilu 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |05:27 WIB
KPU Diminta Tetap Berlakukan LPSDK pada Pemilu 2024
Masyarakat Indonesia Anti Korupsi (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat Indonesia Anti Korupsi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tetap memberlakukan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk Pemilu 2024.

Perwakilan Masyarakat Indonesia Anti Korupsi, Valentina Sagala mengatakan, LPSDK sudah diatur dan diterapkan sejak Pemilu 2014 dan terus diberlakukan pada Pilkada 2015, 2017, 2018, 2020, dan Pemilu Serentak 2019.

Menurutnya, perubahan aturan tersebut bahkan bertentangan dengan semangat menciptakan keteraturan aturan pemilu, dan mencoreng rekam jejak KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas.

"Alih-alih bekerja profesional menerbitkan peraturan yang mendorong terwujudnya pemilu berintegritas sebagaimana perintah Pasal 4 huruf b UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), KPU justru meniadakan kewajiban peserta pemilu untuk menyusun LPSDK," kata Valentina melalui keterangannya, Selasa (6/5/2023).

"Proses penyusunan peraturan ini juga dilakukan oleh KPU dengan membatasi partisipasi publik melalui uji publik yang hanya berlangsung 1 hari pada 27 Mei 2023 dengan pemberitahuan mendadak pada perwakilan masyarakat sipil (H-12 jam)," sambungnya.

Untuk itu, Valentina mengatakan, pihaknya menyampaikan 7 sikap kepada KPU, yakni:

1. Menuntut KPU menetapkan kewajiban bagi peserta pemilu untuk menyusun dan melaporkan LPSDK pada periode masa kampanye dan sebelum pemungutan suara, sebagaimana telah diterapkan sejak Pemilu 2014.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
pemilu LPSDK KPU Pemilu 2024
