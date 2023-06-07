Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, Jokowi Mengaku Belum Bertemu Prabowo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |08:00 WIB
Soal Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, Jokowi Mengaku Belum Bertemu Prabowo
Presiden Joko Widodo/ Foto: Raka Dwi
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membicarakan mengenai proposal perdamaian Rusia-Ukraina.

"Belum, belum ketemu," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

 BACA JUGA:

Jokowi mengatakan bahwa Prabowo juga tidak akan ikut dirinya ke Singapura untuk menghadiri acara Ecosperity Week 2023.

"Ndak (ikut)," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara ihwal angkat bicara ihwal proposal perdamaian Rusia-Ukraina. Sebelumnya, proposal perdamaian itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam forum IISS Dialog Shangri-La di Singapura pada akhir pekan lalu.

 BACA JUGA:

Kepala Negara mengaku bahwa apa yang disampaikan tidak mewakili pihak pemerintah Indonesia. Menurutnya, pernyataan itu murni inisiatif dari Prabowo selaku Menhan.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Rakernas III PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement