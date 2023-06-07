Soal Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, Jokowi Mengaku Belum Bertemu Prabowo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membicarakan mengenai proposal perdamaian Rusia-Ukraina.

"Belum, belum ketemu," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Jokowi mengatakan bahwa Prabowo juga tidak akan ikut dirinya ke Singapura untuk menghadiri acara Ecosperity Week 2023.

"Ndak (ikut)," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara ihwal angkat bicara ihwal proposal perdamaian Rusia-Ukraina. Sebelumnya, proposal perdamaian itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam forum IISS Dialog Shangri-La di Singapura pada akhir pekan lalu.

Kepala Negara mengaku bahwa apa yang disampaikan tidak mewakili pihak pemerintah Indonesia. Menurutnya, pernyataan itu murni inisiatif dari Prabowo selaku Menhan.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Rakernas III PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).