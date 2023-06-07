Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fenomena El Nino dan IOD Terjadi Bersamaan, Picu Kekeringan di Indonesia

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |08:19 WIB
Fenomena El Nino dan IOD Terjadi Bersamaan, Picu Kekeringan di Indonesia
Ilustrasi/ Doc: Antara
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) muncul secara bersamaan dan semakin menguat. Fenomena ini akan memicu kekeringan di wilayah Indonesia.

"Untuk kali ini, dua fenomena itu terjadi bersamaan, sebagaimana tahun 2019 ada kejadian El Nino dan IOD positif," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnavati dalam konferensi pers, Selasa (6/6/2023).

 BACA JUGA:

Dwikorita menjelaskan, El Nino dikontrol oleh suhu muka air laut di Samudra Pasifik, sedangkan IOD positif dikontrol oleh suhu muka air laut di wilayah Samudra Hindia.

Kedua fenomena tersebut pada saat ini mengarah pada kondisi yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi lebih kering.

 BACA JUGA:

"Jadi keduanya saling menguatkan kondisi tersebut dan inilah yang perlu disampaikan perkembangannya," ujarnya.

Berdasarkan data pengamatan suhu muka laut di Samudra Pasifik, La lina telah berakhir pada bulan Februari 2023. Kemudian sepanjang periode Maret- April 2023 indeks El Niño-Southern Oscillation (El Nino) berada pada fase netral, yang mengindikasikan tidak adanya gangguan Iklim dari Samudra Pasifik pada periode Maret April 2023.

Namun, memasuki bulan Mei 2023 hingga saat ini, fenomena terkait dengan suhu muka air laut di Samudra Pasifik mengalami perubahan yang mengarah pada El Nino di bulan Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107/operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092/gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934/gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557/bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187945/gelombang_tinggi-gDRB_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 5-8 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187920/hujan-ZjVR_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement