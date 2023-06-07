Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Reshuffle Posisi Menkominfo, Ini Kata Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |09:20 WIB
Soal Reshuffle Posisi Menkominfo, Ini Kata Jokowi
Presiden Joko Widodo/ Foto: Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal pengisian posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) usai Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Johnny ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G oleh BAKTI Kemenkominfo.

 BACA JUGA:

Jokowi mengaku belum akan mengisi posisi Menkominfo tersebut dalam waktu dekat.

"Belum," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (7/6/2023).

 BACA JUGA:

Dirinya juga tidak menjawab secara spesifik apakah Partai Nasdem kembali yang akan mengisi posisi Menkominfo.

"Belum," kata Jokowi.

