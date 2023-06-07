Soal Reshuffle Posisi Menkominfo, Ini Kata Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal pengisian posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) usai Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Johnny ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G oleh BAKTI Kemenkominfo.
Jokowi mengaku belum akan mengisi posisi Menkominfo tersebut dalam waktu dekat.
"Belum," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Dirinya juga tidak menjawab secara spesifik apakah Partai Nasdem kembali yang akan mengisi posisi Menkominfo.
"Belum," kata Jokowi.