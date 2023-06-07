Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,5 Guncang Daruba Malut

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |10:10 WIB
Gempa M3,5 Guncang Daruba Malut
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Daruba, Maluku Utara, Rabu (7/6/2023) sekira pukul 09.53 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.51 Lintang Utara - 128.42 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.5, 07-Jun-2023 09:53:46WIB, Lok:2.51LU, 128.42BT (53 km TimurLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn:199 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Malut
