KPK Selidiki Jaringan Hasbi Hasan dan Dadan Urus Perkara di MA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyelidiki adanya dugaan jaringan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan (HH) dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) dalam mengurus perkara. Diduga, terdapat keterlibatan pihak lain yang membantu Hasbi dan Dadan.

"Bagaimana jaringannya dengan saudara HH dan lainnya, tentunya itu yang sedang kami dalami juga. Sedang kami dalami seperti apa jaringannya, apakah hanya pada satu orang atau kepada orang yang lain," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2023).

KPK sudah mengantongi informasi adanya keterlibatan pihak lain dalam pengurusan perkara di MA. Namun, KPK masih enggan membeberkan pihak-pihak yang diduga terlibat tersebut. KPK memastikan akan mengembangkan kembali perkara ini.

"Jadi, nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan seperti apa, ditunggu saja," ungkapnya.