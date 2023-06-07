Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Singapura, Jokowi Langsung Hadiri Ecosperity Week 2023

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |10:53 WIB
Tiba di Singapura, Jokowi Langsung Hadiri Ecosperity Week 2023
Presiden Jokowi tiba di Singapura (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan delegasi tiba di Bandara Internasional Changi, Singapura, Rabu, 7 Juni 2023. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 mendarat di Bandara Changi sekitar pukul 10.22 waktu setempat.

Setelah turun dari pesawat, Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi tampak disambut oleh Kepala Protokol Negara Singapura Chia Wei Wen, Deputi Dirjen ASEAN Singapura Karen Ong, Dubes Singapura untuk RI Kwok Fook Seng dan istri, Dubes RI untuk Singapura Suryo Pratomo dan istri, Atase Pertahanan RI Singapura Kolonel Pnb. Achmad Zailani dan istri, serta CEO Temasek Foundation Ng Boon Heong.

Dari bandara, Presiden dan Ibu Iriana akan menuju ke Sands Expo & Convention Center, Singapura, untuk menghadiri Ecosperity Week 2023 yang digelar oleh Temasek Foundation. Presiden akan menjadi pembicara dan turut mempromosikan investasi Indonesia utamanya di bidang transisi energi, infrastruktur hijau, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi bakal menghadiri Ecosperity Week 2023 di Singapura. Jokowi mengatakan bahwa pertemuan acara tersebut akan dihadiri oleh banyak investor, akademisi hingga kalangan pemerintah.

"Pertemuan ini dihadiri banyak investor, akademisi, dan kalangan pemerintah, dan saya gunakan pertemuan ini untuk mempromosikan investasi, utamanya di bidang transisi energi, infrastruktur hijau dan pembangunan IKN," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

(Awaludin)

      

