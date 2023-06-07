Mayjen TNI Toto Nugroho, Serdadu Asal Wonogiri yang Kini Jabat Danpuspenerbad

JAKARTA - Panglima TNI menaikan pangkat 59 orang Perwira Tinggi (Pati) TNI berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023.

Pelaksanaan Korp Raport kenaikan pangkat Kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, itu bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin 5 Juni 2023.

Dari nama-nama yang beredar, lima jenderal kini naik pangkat ke bintang dua, salah satunya Mayjen TNI Toto Nugroho, yang kini menjabat sebagai Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Danpuspenerbad).

Profile Mayjen TNI Toto Nugroho

Serdadu kelahiran Wonogiri tahun 1966 ini menjadi salah satu nama yang masuk daftar mutasi TNI akhir April 2023 lalu. Toto yang awalnya menjabat Dircab Puspenerbad mendapat tugas baru sebagai Danpuspenerbad.

Toto merupakan lulusan Akademi Militer (1989) ini berasal dari kecabangan Artileri Pertahanan Udara.

Selain itu, sejumlah posisi penting lain juga pernah ditempati jenderal bintang satu Di antaranya adalah Irdam Jaya (2017-2018), Danpussenarhanud Kodiklatad (2018-2020), Dirum Pusterad (2020-2022), hingga Dirlem Secapaad (2022).