Mayjen Muhammad Zamroni, Mantan Ajudan Boediono yang Kini Sandang Bintang 2

Mayjen Muhammad Zamroni, mantan ajudan Wapres Boediono yang kini sandang bintang 2. (Wikipedia)

JAKARTA - Mayjen Muhammad Zamroni merupakan salah satu perwira tinggi (pati) TNI yang naik pangkat awal pekan ini.

Ia bersama 58 pati lainnya resmi naik pangkat saat upacara Korps Kenaikan Pangkat yang dipimpin Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Upacara itu digelar di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Mayjen Muhammad Zamroni sendiri saat ini menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III KSAD Bidang Komsos sejak 27 April 2023.

Melansir berbagai sumber, Rabu (7/6/2023), Mayjen Muhammad Zamroni merupakan lulusan Akmil 1990. Jenderal bintang 2 kelahiran 15 Juli 1968 ini mahir dalam bidang kavaleri.

Usai lulus dari Akmil, Muhammad Zamroni bertugas sebagai Danton Yonkav 1/Kostrad (1/8/1990), lalu Pama Pussenkav (1/1/1991), Danton Yonkav 1/Kostrad (1/15/1991), Danton 3/13 Yonkav 1/Kostrad (1/1/1992), Danton 2/13 Yonkav 1/Kostrad (1/2/1993), dan Danton 1/12 Yonkav 1/Kostrad (1/2/1994). Ia mengemban jabatan itu dari pangkat Letnan 2 sampai Letnan 1.

Selanjutnya, saat menyandang Kapten ia menjabat sebagai Kaprimkopad Yonkav 1/Kostrad (1/2/1996), Kasi 2/Ops Yonkav 1/Kostrad (1/2/1997), dan Danki Tank 13 Yonkav 1/Kostrad (1/12/1997).

Ia selanjutnya menjabat sebagai Gumil Gol VI Depti Kstag Pusdikav (22/04/2000), Pamen Kodam VI/Tanjungpura (Dik Seskoad) (1/8/2002), Kasdim 0902/Tanjung Redeb Kodam VI/Tanjungpura (1/9/2002), Ps. Kabaglitbangmat Pussenkav (4/11/2004) dengan pangkat Mayor.

Kariernya berlanjut dengan menjabat sebagai Kabaglitbangmat Pussenkav (1/1/2006), Kabaglitbang Sismet Pussenkav (1/6/2006), Danyonkav 8/2 Kostrad (1/12/2007), Padya 3/Tasuti Mspabanv Sops TNI (12/10/2009) dengan pangkat Letnan Kolonel.