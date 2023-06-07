Naik Bintang 2, Ini Profil Erwin Djatniko Jenderal Peraih Adhi Makayasa

JAKARTA - Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat (AD) Erwin Djatniko naik bintang dua menjadi Mayor Jenderal TNI setelah sebelumnya ditunjuk menjadi Gubernur Akademi Militer pada 27 April 2023.

Adapun kenaikan pangkatnya berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023. Erwin Djatniko merupakan salah satu prajurit terbaik yang dimiliki TNI.

Berikut profil singkatnya:

Melansir wikipedia, Erwin Djatniko dilahirkan dari keluarga sederhana di Kota Cimahi, Jawa Barat, 6 Juni 1969. Terlahir dari ayah dan ibu yang merupakan PNS dan Kepala Sekolah.

Anak ke-6 dari 10 bersaudara itu sempat mendaftar menjadi Taruna Akmil sampai 3 kali, yakni tahun 1987, 1988 dan 1989. Meski kerap gagal ia pantan menyerah.

Setelah gagal masuk Taruna Akmil tahun 1987 dan 1988, akhirnya dengan semangat tanpa kenal menyerah, di tahun 1989, Erwin berhasil diterima menjadi Taruna Akmil.

Erwin pun mendapatkan anugerah lulusan terbaik Adhi Makayasa dari kecabangan kavaleri, saat lulus Akmil tahun 1992. Karier militernya diawali dengan menjadi Komandan Peleton di Yonkav 3/Andhaka Cakti Kodam V/Brawijaya.

Berbagai penugasan pernah dilakoninya, mulai dari Susdantonkav di Jerman tahun 1997/1998, Kartika Exchange Program di Australia tahun 1998.