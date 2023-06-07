Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Naik Bintang 2, Ini Profil Erwin Djatniko Jenderal Peraih Adhi Makayasa

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |11:53 WIB
Naik Bintang 2, Ini Profil Erwin Djatniko Jenderal Peraih Adhi Makayasa
Erwin Djatniko saat belum menyandang bintang 2 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat (AD) Erwin Djatniko naik bintang dua menjadi Mayor Jenderal TNI setelah sebelumnya ditunjuk menjadi Gubernur Akademi Militer pada 27 April 2023.

Adapun kenaikan pangkatnya berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023. Erwin Djatniko merupakan salah satu prajurit terbaik yang dimiliki TNI.

Berikut profil singkatnya:

Melansir wikipedia, Erwin Djatniko dilahirkan dari keluarga sederhana di Kota Cimahi, Jawa Barat, 6 Juni 1969. Terlahir dari ayah dan ibu yang merupakan PNS dan Kepala Sekolah.

Anak ke-6 dari 10 bersaudara itu sempat mendaftar menjadi Taruna Akmil sampai 3 kali, yakni tahun 1987, 1988 dan 1989. Meski kerap gagal ia pantan menyerah.

Setelah gagal masuk Taruna Akmil tahun 1987 dan 1988, akhirnya dengan semangat tanpa kenal menyerah, di tahun 1989, Erwin berhasil diterima menjadi Taruna Akmil.

Erwin pun mendapatkan anugerah lulusan terbaik Adhi Makayasa dari kecabangan kavaleri, saat lulus Akmil tahun 1992. Karier militernya diawali dengan menjadi Komandan Peleton di Yonkav 3/Andhaka Cakti Kodam V/Brawijaya.

Berbagai penugasan pernah dilakoninya, mulai dari Susdantonkav di Jerman tahun 1997/1998, Kartika Exchange Program di Australia tahun 1998.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement