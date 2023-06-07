Profil Mayjen Suparjo, Jenderal TNI Pemimpin Korps Militer Tertua di Indonesia

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kembali menaikan pangkat 59 orang Perwira Tinggi (Pati) TNI berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023.

Dari nama-nama yang dimutasi, ada lima jenderal yang naik pangkat ke bintang dua, salah satunya Mayjen TNI Suparjo yang promosikan sebagai Kepala Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (Kapusziad). Sebelumnya dia menjabat sebagai Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Kemenko Polhukam.

Profil Mayor Jenderal TNI Suparjo

Mayor Jenderal TNI Suparjo adalah seorang perwira tinggi TNI AD kelahiran 11 November 1965. Suparjo, merupakan lulusan Akademi Militer (1988-B) ini berasal dari kecabangan Zeni.

Awal karier militernya adalah sebagai Danton Yonzipur 8/Sakti Mandraguna. Saat berpangkat mayor, dia pernah mejabat sebagai Pabandya Pam Kodam XVI/Pattimura. Suparjo juga pernah menjadi Dandim 1611/Badung ketika dia berpangkat Letnan Kolonel.

Posisi Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya juga pernah dia rasakan pada 2014—2015. Saat pejarigadir Jenderal

Kariernya pun melejit saat Suparjo pecah bintang. Dia langsung ditunjuk sebagai Irdam XVIII/Kasuari (2017) hingga sekarang dipromosikan sebagai Kepala Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (Kapusziad).

Mengenal Korps Zeni TNI AD

Zeni merupakan korps militer tertua di Indonesia yang terbentuk pada tanggal 15 Oktober 1945. Zeni Angkatan Darat adalah bagian insinyur dari pasukan militer yang bertugas pokok menyelenggarakan rekayasa teknik dan militer.

Zeni juga mempunyai tugas yang tidak kalah penting dari pasukan infanteri, baik di medan perang maupun operasi lainnya.