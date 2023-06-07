Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Pejabat Polri Brigjen Asep Adi Saputra Meninggal Dunia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:18 WIB
Kabar Duka, Pejabat Polri Brigjen Asep Adi Saputra Meninggal Dunia
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, Waket Bidakademik STIK Lemdiklat Polri, Brigjen Asep Adi Saputra meninggal dunia pada hari ini.

"Ya betul, semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi-Nya amin," kata As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Dedi menyebut, Brigjen Asep Adi wafat ketika mengikuti pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) akibat sakit. Namun belum diketahui pasti penyakit yang diderita Brigjen Asep.

"Sakit aja saat mengikuti pendidikan Lemhanas," ujar Dedi.

Brigjen Asep merupakan pria kelahiran Banjarmasin, 11 Mei 1971. Perwira tinggi Polri ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.

Brigjen Asep berpengalaman di dunia reserse. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya selama bertugas.

Halaman:
1 2
1 2
      
