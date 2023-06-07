Profil dan Jejak Karir Laksda Hanarko Djodi Pamungkas yang Baru Naik Jabatan Bintang Dua TNI AL

JAKARTA - Sebanyak 59 perwira tinggi TNI melakukan Korp Raport kenaikan pangkat Kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M..

Kenaikan pangkat ini berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023.

Salah satu yang mengalami kenaikan pangkat ialah Pa Sahli Tk III Bidang Banusia Sahli Panglima TNI, yang naik pangkat menjadi Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas.

Perwira tinggi TNI Al itu lahir 9 Mei 1971 yang sudah menjadi Pa Sahli Tk III Bidang Banusia Sahli Panglima TNI sejak 27 April 2023.

Hanarko, merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIX/tahun 1993. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla.