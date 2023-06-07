Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Jejak Karir Laksda Hanarko Djodi Pamungkas yang Baru Naik Jabatan Bintang Dua TNI AL

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:29 WIB
Profil dan Jejak Karir Laksda Hanarko Djodi Pamungkas yang Baru Naik Jabatan Bintang Dua TNI AL
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 59 perwira tinggi TNI melakukan Korp Raport kenaikan pangkat Kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M..

Kenaikan pangkat ini berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023.

Salah satu yang mengalami kenaikan pangkat ialah Pa Sahli Tk III Bidang Banusia Sahli Panglima TNI, yang naik pangkat menjadi Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas.

Perwira tinggi TNI Al itu lahir 9 Mei 1971 yang sudah menjadi Pa Sahli Tk III Bidang Banusia Sahli Panglima TNI sejak 27 April 2023.

Hanarko, merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIX/tahun 1993. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188917//laksamana_muda_tni_john_lie-7Q5m_large.jpg
Kisah John Lie, Perwira TNI AL Berjuluk "Hantu Selat Malaka" yang Bikin Kewalahan Penjajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158//tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186867//pasukan_elite_tni_al_dikerahkan_evakuasi_korban_banjir-50fZ_large.jpg
Banjir Sumatera, Pasukan Elite TNI AL Dikerahkan Evakuasi Warga yang Terjebak di Atap Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853//ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186844//tni_al_kerahkan_kri_bawa_bantuan_kemanusiaan_ke_korban_bencana_di_sumatera-LYzG_large.jpg
Bantu Korban Bencana di Sumatera, TNI AL Kerahkan 5 KRI Bawa Bantuan Kemanusiaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement