HOME NEWS NASIONAL

Profil Mayjen Lilik Sudaryani, Jenderal TNI yang Baru Promosi Bintang Dua

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:50 WIB
Profil Mayjen Lilik Sudaryani, Jenderal TNI yang Baru Promosi Bintang Dua
Ilustrasi/ Doc: Antara
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima laporan korps kenaikan pangkat 32 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) di Guest House TNI AD, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Menurut KSAD Dudung, sudah semestinya para pemimpin menjadi agen perubahan. Ia pun berharap Pati TNI amanah mengemban yang diberikan.

"Oleh karenanya, kenaikan pangkat ini hendaknya disikapi dengan penuh rasa syukur, rendah hati, arif, dan bijaksana, serta senantiasa memohon rida Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan amanah dan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya," katanya.

Adapun, dari total 32 Pati TNI yang mendapatkan promosi dan kenaikan pangkat ini, salah satu di antaranya adalah Mayjen TNI Lilik Sudaryani.

Lilik, merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 dari kecabangan Infanteri. Ia baru saja mendapatkan promosi dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, pada 27 April 2023.

Ia mendapatkan promosi jabatan dari sebelumnya Waaspers KSAD Bid. Renpers menjadi Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Banusia. Dengan demikian kepangkatannya naik dari Brigadir Jenderal menjadi Mayor Jenderal.

