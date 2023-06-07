Profil Laksda TNI Supardi, Wadan Kodiklatal Resmi Jadi Bintang Dua

JAKARTA - Laksamana Muda TNI Supardi merupakan jenderal bintang dua baru di jajaran Perwira tinggi (Pati) TNI AL. Supardi secara resmi berpangkat Laksda pada Senin 5 Juni 2023. Supardi saat ini mengemban jabatan sebagai Wadan Kodiklatal.

Adapun upacara laporan Korps Kenaikan Pangkat dipimpin Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Supardi jadi salah satu dari 59 orang Pati TNI yang mendapat kenaikan pangkat.

Sementara itu, Supardi masuk dalam mutasi TNI pada akhir April 2023. Saat itu Panglima TNI mengeluarkan kebijakan mutasi yang tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/426/IV/2023 tanggal 27 April 2023. Isinya tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam mutasi itu, Supardi berpindah jabatan dari Komandan Lantamal V/Surabaya menjadi Wadan Kodiklatal.

Profil Laksda TNI Supardi

Mengutip berbagai sumber, Laksda TNI Supardi, S.E., M.B.A., CHRMP lahir pada 9 Agustus 1967. Supardi merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXVI/tahun 1990.

Sebelum menjabat sebagai Wadan Kodiklatal, Supardi mengemban tugas sebagai Komandan Lantamal V Surabaya Koarmada II.