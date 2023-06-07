Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diduga Sembunyikan Mobil Mewah

JAKARTA - Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP) diduga dengan sengaja menyembunyikan berbagai mobil mewah miliknya. Mobil mewah milik Andhi Pramono ditemukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah rumah toko (ruko) tertutup daerah Batam.

"Ditemukan di sebuah ruko tertutup. Diduga ada kesengajaan disembunyikan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (7/6/2023).

Adapun, mobil bernilai fantastis yang ditemukan tim KPK di ruko tertutup tersebut yakni, tiga Hummer, Toyota Roadster, serta Mini Morris. Mobil tersebut diduga berasal dari hasil penerimaan gratifikasi Andhi Pramono.

Mobil mewah tersebut ditemukan saat tim penyidik menggeledah sejumlah lokasi di daerah Batam pada Selasa, 6 Juni 2023. Salah satu lokasi yang juga turut digeledah yakni, rumah di kompleks perumahan mewah Jalan Everest di wilayah Sekupang Batam. Rumah itu dikabarkan milik Andhi Pramono.