HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Berkelakar saat Pidato di Singapura: Who Will Win Presidential Election? Ah Wrong Speech

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |15:31 WIB
Jokowi Berkelakar saat Pidato di Singapura: <i>Who Will Win Presidential Election? Ah Wrong Speech</i>
Presiden Jokowi saat di Singapura (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Ecosperity Week 2023 di Singapura. Jokowi mengatakan bahwa pertemuan acara tersebut akan dihadiri oleh banyak investor, akademisi hingga kalangan pemerintah.

Presiden pun membuka acara tersebut dengan pidato berbahasa Inggris yang sempat mengundang gelak tawa. Pasalnya, ia menyinggung soal Pemilihan Presiden di Indonesia pada 2024.

"I am glad to be here and on this beautiful day. I would like to take the opportunity to ask you who will win next year's presidential election (saya senang berada di sini di hari yang indah ini. Saya ingin bertanya, siapa kira-kira yang akan memenangkan pemilihan presiden di tahun depan)," katanya seperti dikutip akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (7/6/2023).

Sontak, pertanyaan itu langsung mengundang senyum dan gelak tawa hadirin di sana. Sambil terus tersenyum, Jokowi pun langsung meralat kata-katanya itu.

"Ah wrong speech, I'm sorry. I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious about it. I'm sorry (ah salah pidato, saya minta maaf, saya menghaturkan permintaan maaf meski saya tahu kalian semua sebenarnya penasaran tentang itu," katanya sambil terus tersenyum.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menghadiri Ecosperity Week 2023 di Singapura. Jokowi mengatakan bahwa pertemuan acara tersebut akan dihadiri oleh banyak investor, akademisi hingga kalangan pemerintah.

"Pertemuan ini dihadiri banyak investor, akademisi, dan kalangan pemerintah, dan saya gunakan pertemuan ini untuk mempromosikan investasi, utamanya di bidang transisi energi, infrastruktur hijau dan pembangunan IKN," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
IKN Presiden jokowi Jokowi
