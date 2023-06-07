Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dito Mahendra, Bareskrim Periksa Ketua RT hingga Baby Sitter

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |15:43 WIB
Kasus Dito Mahendra, Bareskrim Periksa Ketua RT hingga Baby Sitter
Karopenmas Polri, Brigjen Ramadhan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Ketua RT setempat hingga pengasuh bayi atau Baby Sitter terkait kasus senjata api (senpi) ilegal dengan tersangka Dito Mahendra.

"Hingga saat ini masih dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya yaitu WS (Ketua RT), S, dan A (baby sitter)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Selain itu, kata Ramadhan, pihak Bareskrim juga akan kembali melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya yang masih diperlukan keterangannya.

"Serta saksi-saksi yang telah dipanggil akan dilakukan pemanggilan kembali," ujar Ramadhan.

Bareskrim Polri sudah menetapkan Dito Mahendra sebagai tersangka kasus senpi ilegal, berdasarkan gelar perkara pada 17 April 2023.

Dalam hal ini, Dito disangka melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Adapun Pasal itu berbunyi, 'tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak'.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/340/3151136/senpi-k1Yp_large.jpg
Terlibat Sindikat Senpi Ilegal, Ketua Perbakin Purbalingga Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150131/temukan_senpi_saat_penggeledahan_kasus_asdp_kpk_koordinasi_dengan_polisi-hoCx_large.jpg
Temukan Senpi saat Penggeledahan Kasus ASDP, KPK Koordinasi dengan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135568/penampakan_senapan_angin_bentrokan_kemang-WyGq_large.jpg
Ngeri! Ini Penampakan 4 Senapan Angin yang Dipakai dalam Bentrokan Kemang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134367/pengacara_bawa_senpi_dan_narkoba_ditangkap-jzod_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Pengacara Bawa Senpi dan Narkoba, Berawal Kecelakaan hingga Cekcok dengan Sopir Angkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/337/3134338/penampakan_pengacara_bawa_senpi_dan_narkoba_berbaju_tahanan-U6g9_large.jpg
Penampakan Pengacara Bawa Senpi-Narkoba Berbaju Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/338/3134179/pengacara-xEPw_large.jpg
Ini Tampang Pengacara yang Terciduk Bawa Senpi-Sabu saat Kecelakaan di Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement