Partai Perindo Bagikan Bantuan Gerobak Gratis ke Pedagang di DKI Jakarta

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, secara aktif membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Secara simbolis, tiga gerobak Perindo ini diserahkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bapak Boyke Novrizon yang didampingi Bacaleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI 3, Indra Wu Serta Bacaleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI 7, Kristian Thomas di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

Setidaknya ada tiga pedagang di DKI Jakarta yang menerima bantuan gerobak secara gratis. Tiga pedagang yaitu Lorin Binalay (54), Pedagang Bakmi Ayam, Neneng Fatmawati (40), Pedagang Mie Ayam dan Pujiati (49) Pedagang Sate.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon mengatakan bantuan ini merupakan sumbangsih Perindo kepada para pegiat ekonomi UMKM. Yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM di Indonesia.

"Kami dari Perindo tidak pernah putus dan berhenti dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM. Kita dari awal hingga sampai hari ini fokus terhadap kegiatan ekonomi rakyat kecil,"kata dia.