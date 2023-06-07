Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Riwayat Jabatan Laksda TNI Retiono Kunto Hadiningtias

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |15:50 WIB
Profil dan Riwayat Jabatan Laksda TNI Retiono Kunto Hadiningtias
Laksda TNI Retiono Kunto. (Foto: Mimbarmaritim.com)
A
A
A

JAKARTA - Laksamana Muda (Laksda) TNI Retiono Kunto Hadiningtias resmi menjadi Perwira tinggi (Pati) dengan pangkat bintang dua di TNI AL. Posisi itu resmi disandangnya dalam upacara laporan Korps Kenaikan Pangkat.

Upacara tersebut digelar pada 5 Juni 2023, dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Retiono jadi salah satu dari 59 orang Pati TNI yang mendapat kenaikan pangkat.

 BACA JUGA:

Kenaikan pangkat Retiono sudah diketahui dalam mutasi TNI pada akhir April 2023. Saat itu, namanya masuk dalam daftar mutasi yang dikeluarkan Panglima TNI.

Retiono yang sebelumnya menjabat Wakil Asisten Operai Kasal naik jadi Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (Dan PMPP).

Profil Laksda TNI Retiono Kunto Hadiningtias

 

Laksamana Muda TNI Retiono Kunto Hadiningtias, S.E., CRMP., M.Tr.Opsla lahir pada 22 Maret 1971). Retiono, merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXVIII/tahun 1992.

Riwayat Jabatan

Komandan KRI Singa

Komandan KRI Lemadang

Komandan KRI Hassanudin

Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan (2012)

Komandan KRI Slamet Riyadi (2013)

Wakil Komandan Maritime Task Force Commander (DMTFC) Kontingen Garuda UNIFIL (peacekeepers) di Lebanon (2014)

Komandan Satuan Kapal Cepat (Dansatkat) Koarmatim (2016)

Kasubdislat Disopslatal (2017)

