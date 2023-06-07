Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Yakin Lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh Bakal Populer, Ini Alasannya

Rakhmatulloh , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |15:59 WIB
Megawati Yakin Lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh Bakal Populer, Ini Alasannya
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meyakini lagu 'Ganjar Siji Ganjar Kabeh' sebagai dukungan terhadap bakal Capres, Ganjar Pranowo akan populer di masyarakat.

Lagu tersebut dipopulerkan Seniman asal Yogyakarta, Sri Krishna atau akrab disapa Encik. Encik hadir bersama Budayawan Butet Kartaredjasa bersama istrinya Rulyani Isfihana. Ikut menyaksikan jajaran DPP PDIP yakni, Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, Prananda Prabowo, dan Olly Dondokambey serta jajaran lainnya.

Megawati menyebut alasan lagu itu akan populer karena dipastikan anak buahnya di PDIP juga menyukai lagu tersebut.

“Jadi Insyallah Lagu ini saya kira akan menjadi populer. Ya bayangkan saja, kalau saya diserahi ini. Saya kan ketua partai, anak-anak saya udah pasti ‘wah ibu senang lagu ini, kita juga mesti senang,” kata Megawati di sela-sela Rakernas III PDIP, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Rabu (7/6/2023).

Dia pun menyebut nyanyian ini sebenarnya ekspresi politik dalam wujud seni. Ekspresi ini menurutnya sudah ditegaskan Bung Karno dalam Trisakti

Pemilu 2024 Ganjar Pranowo PDIP
