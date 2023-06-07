Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Dengarkan Lagu 'Njar Ji Njar Beh' Megawati Dorong Hak Cipta Rakyat Lebih Dilindungi

Rakhmatulloh , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:07 WIB
Usai Dengarkan Lagu 'Njar Ji Njar Beh' Megawati Dorong Hak Cipta Rakyat Lebih Dilindungi
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri mengaku sangat menaruh perhatian penuh terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual atas semua karya anak bangsa. Sehingga, Megawati sangat mendorong agar hak cipta tersebut lebih dilindungi.

Hal itu disampaikan Megawati seusai mendengarkan lagu dukungan kepada Calon Presiden, Ganjar Pranowo berjudul 'Njar Ji Njar Beh' di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Jadi saya juga, nah ini tolong disuarakan, diinformasikan, karena masih banyak para seniman kita begitu polos, dan bukan hanya seniman tapi rakyat yang telah membuat (karya), mempresentasikan hasilnya itu karena polos maka tidak tahu karena itu ada hak cipta dia, maka seharusnya dengan hukumnya adalah HAKI yaitu dipatenkan," ungkap Megawati.

Megawati menjelaskan, Indonesia sudah sangat jelang terkait undang-undang yang mengatur tentang hak cipta dan kekayaan intelektual untuk melindungi karya anak bangsa. Ini dibuktikan dengan kehadiran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Oleh karenanya, Presiden Ke-5 RI itu mengaku sudah berbicara dengan Presiden Jokowi agar mendorong rakyat memiliki kesadaran mematenkan karya mereka. Dia mewanti-wanti agar semua hasil karya anak bangsa benar-benar didaftarkan ke HAKI.

"Karena kalo ada orang mau membeli, meminjam, memakai itu secara hukumnya yang punya hak itu harus dapat royalti, gambar besarnya begitu. Nah banyak anak-anak muda kita setelah saya jadi ketua dewan pengarah BRIN itu kasihan sekali ya mencipatkan sesuatu, tapi karena dia butuh untuk kehidupannya tanpa mengerti bahwa ada yang melindungi namanya haki ini trus dijual kepada orang lain itu menurut saya sangat disayangkan," ujarnya.

Sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Nasional (BRIN), Megawati menyebut tak jarang dirinya sering menerima pertanyaan apakah mereka memiliki hak materi dari karya yang diciptakan. Megawati kemudian bertanya, apakah karya rakyat tersebut sudah dipatenkan.

Hal inilah yang menurut Megawati sangat penting dilakukan semua pihak. Dia berharap, hak cipta atau karya yang dihasilkan tak diperjual belikan sembarangan, yang mengakibatkan kerugian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180674//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-ZJle_large.jpg
Megawati Sindir Soal Ijazah Dibeli: Siapa yang Beli Ijazah, Hayo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163018//ketua_dpr_ri_puan_maharani-FKLC_large.jpg
Megawati Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR, Puan: Sedang Kurang Sehat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement