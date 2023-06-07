Usai Dengarkan Lagu 'Njar Ji Njar Beh' Megawati Dorong Hak Cipta Rakyat Lebih Dilindungi

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri mengaku sangat menaruh perhatian penuh terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual atas semua karya anak bangsa. Sehingga, Megawati sangat mendorong agar hak cipta tersebut lebih dilindungi.

Hal itu disampaikan Megawati seusai mendengarkan lagu dukungan kepada Calon Presiden, Ganjar Pranowo berjudul 'Njar Ji Njar Beh' di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Jadi saya juga, nah ini tolong disuarakan, diinformasikan, karena masih banyak para seniman kita begitu polos, dan bukan hanya seniman tapi rakyat yang telah membuat (karya), mempresentasikan hasilnya itu karena polos maka tidak tahu karena itu ada hak cipta dia, maka seharusnya dengan hukumnya adalah HAKI yaitu dipatenkan," ungkap Megawati.

Megawati menjelaskan, Indonesia sudah sangat jelang terkait undang-undang yang mengatur tentang hak cipta dan kekayaan intelektual untuk melindungi karya anak bangsa. Ini dibuktikan dengan kehadiran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Oleh karenanya, Presiden Ke-5 RI itu mengaku sudah berbicara dengan Presiden Jokowi agar mendorong rakyat memiliki kesadaran mematenkan karya mereka. Dia mewanti-wanti agar semua hasil karya anak bangsa benar-benar didaftarkan ke HAKI.

"Karena kalo ada orang mau membeli, meminjam, memakai itu secara hukumnya yang punya hak itu harus dapat royalti, gambar besarnya begitu. Nah banyak anak-anak muda kita setelah saya jadi ketua dewan pengarah BRIN itu kasihan sekali ya mencipatkan sesuatu, tapi karena dia butuh untuk kehidupannya tanpa mengerti bahwa ada yang melindungi namanya haki ini trus dijual kepada orang lain itu menurut saya sangat disayangkan," ujarnya.

Sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Nasional (BRIN), Megawati menyebut tak jarang dirinya sering menerima pertanyaan apakah mereka memiliki hak materi dari karya yang diciptakan. Megawati kemudian bertanya, apakah karya rakyat tersebut sudah dipatenkan.

Hal inilah yang menurut Megawati sangat penting dilakukan semua pihak. Dia berharap, hak cipta atau karya yang dihasilkan tak diperjual belikan sembarangan, yang mengakibatkan kerugian.