Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkait Sistem Pemilu, Wapres Harap MK Pertimbangkan Aspirasi Masyarakat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:47 WIB
Terkait Sistem Pemilu, Wapres Harap MK Pertimbangkan Aspirasi Masyarakat
Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: Satwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Diketahui, saat ini sedang bergulir sidang gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Harapan Wapres, MK sudah pertimbangan sedemikian rupa aspek-aspek yang terkait keadilan, aspek-aspek terkait aspirasi masyarakat, parpol (partai politik),” ungkap Juru Bicara Masduki Baidlowi dalam keterangannya kepada awak media di Istana Wapres, dikutip Rabu (7/6/2023).

“(Putusan MK untuk) kepentingan Indonesia ke depan, tegaknya demokrasi prosedural, karena kita sedang melakukan satu konsolidasi demokrasi yang sangat penting supaya bagaimana tingkat keadilan dari sebuah keputusan politik menjadi yang utama sehingga akan diputus seperti apa, Wapres menunggu putusan dari MK,” tambahnya.

Sementara itu, Wapres pun meminta agar masyarakat putusan MK terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Mengingat sebelumnya, ada isu MK akan mengembalikan Pemilu kepada sistem proporsional tertutup padahal sidang gugatan masih bergulir.

“Terkait Pemilu tertutup atau terbuka, sekali lagi itu memang keputusan MK, dan keputusan MK kita tunggu,” tegas Masduki.

Wapres, kata Masduki, tidak mau berkomentar lebih jauh terkait tuduhan yang berkembang di masyarakat soal isu bocoran putusan MK.

“Wapres tidak mau berkomentar berbagai isu dan berbagai hal berkembang atau tuduhan-tuduhan dari pihak-pihak tidak setuju terhadap kemungkinan keputusan a atau keputusan b, memang karena keputusan belum diambil orang sudah menuduh nggak fair juga,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180110//maruf-3A4y_large.jpg
Ma’ruf Amin: Santri Harus Kuasai Ilmu, Teknologi dan Menjadi Penggerak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165122//prabowo-7jRf_large.jpg
Temui Ma'ruf Amin, Prabowo Cium Tangan Lanjut Bahas Arah Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157546//prabowo-i63z_large.jpg
Pidato Ma’ruf Amin di Harlah PKB, Prabowo: Singkat dan Kena Inti Masalah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement