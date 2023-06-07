Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Panglima Yudo Utamakan Dialog Dibandingkan Bumi Hangus KKB Teroris

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:49 WIB
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (foto: dok ist)
PILOT Susi Air, Kapten Philips Mark Mehrtens (37) masih disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris sudah berbulan-bulan lamanya. Namun, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tetap memilih cara persuasif dalam upaya membebaskan pria asal Selandia Baru itu.

Hal itu diutarakan Yudo Margono usai pertemuan petinggi militer Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam forum ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) ke-20 di Apurva Kempinski, Nusa Dua, Badung, Bali. Berikut sejumlah faktanya:

1. Panglima Yudo Utamakan Dialog

"Untuk pilot sudah sering saya sampaikan bahwa kita tetap mengutamakan dialog, koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dan juga Pj (Penjabat) Bupati Nduga, kita utamakan dengan cara persuasif, tidak dengan operasi militer," kata Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono dilansir Antara, Rabu (7/6/2023).

Yudo memberikan alasan dirinya tetap mengambil langkah persuasif untuk menyelamatkan pilot Susi Air tersebut untuk meminimalisir ataupun mengantisipasi jatuhnya korban dari pihak masyarakat.

Oleh karena itu, Yudo memastikan upaya penyelamatan oleh TNI tersebut tetap berjalan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

"Kami tetap berusaha untuk menemukan, tentunya tapi tidak berdampak negatif atau berdampak korban di pihak masyarakat," katanya.

