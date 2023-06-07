Dulu Jualan Pakai Nampan, Pedagang Sate Terbantu Dapat Gerobak Perindo

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, secara aktif membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Hari ini, Rabu 7 Juni 2023, Partai Perindo memberikan bantuan gerobak gratis kepada Pujiati (49). Dia sehari-hari menjajakan dagangan satenya di Kampung Peninggaran, Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Sebelum mendapat bantuan dari Partai Perindo, wanita asal Jawa Tengah ini menuturkan dulunya ia berjualan hanya menggunakan nampan diatas kepala. Lalu, ibu dua anak ini berkeliling kampung mulai dari jam 15.00 hingga 19.00 WIB.

"Alhamdulillah senang banget mudah-mudahan itu membantu saya karena kalau ada gerobak saya bisa mangkal lebih baik lebih maju. Karena dulu saya jual sate ini pakai nampan ditaruh di kepala jadi dibawa ke mana-mana," kata Pujiati kepada MNC Portal, Rabu (7/6/2023).

Untuk itu, dirinya turut mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan bantuan gerobak dan dana usaha terhadap usaha kecilnya itu.

"Alhamdulillah membantu banget. Mudah-mudahan Partai Perindo selalu menang maju sukses selalu," ujarnya dengan menitihkan air mata.