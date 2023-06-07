Berlangsung Hangat, Intip Momen Jokowi Hadiri Jamuan Makan Siang Bersama PM Lee

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri undangan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong untuk santap siang bersama. Jamuan tersebut digelar di Istana Singapura, pada Rabu, 7 Juni 2023.

Tiba di Istana Singapura sekitar pukul 12.40 waktu setempat, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut langsung oleh PM Lee dan Ibu Ho Ching. Setelah bersalaman, keempatnya kemudian masuk ke dalam Istana lalu menuju tempat jamuan makan di lantai 2.

Sebelum jamuan santap siang dimulai, keempatnya tampak berfoto bersama di depan ruang makan. Keempatnya juga tampak berbincang dengan hangat dan akrab.

Dalam jamuan santap siang tersebut, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menikmati beragam sajian makanan. Sebagai hidangan pembuka, Presiden menikmati rujak, kerupuk udang, dan sup sayur bening.

Nasi ayam Hainan kemudian disuguhkan sebagai makanan utama, lengkap dengan sayur kailan dan acar. Adapun sebagai hidangan penutup, Presiden dan Ibu Iriana disuguhi buah-buahan, teh tarik pandan, pisang goreng, hingga es kelapa muda.

Selesai jamuan santap siang, PM Lee dan Ibu Ho Ching mengantar Presiden Jokowi dan Ibu Iriana hingga ke mobil. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana pun berpamitan dan meninggalkan Istana Singapura untuk kemudian menuju Bandara Internasional Changi dan lepas landas menuju Malaysia.

(Arief Setyadi )