Kejagung Periksa Tiga Orang Kasus Dugaan Korupsi Komoditas Emas

JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada tahun 2010-2022. Salah satu yang diperiksa ialah finance manager Unit bisnis Logam Mulia PT Antam.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis mengatakan, sebanyak tiga saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut.

"Penyidik Jampidsus memeriksa tiga orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (7/6/2023).

Tiga saksi yang diperiksa di antaranya K selaku PHL Bea Cukai Soekarno-Hatta dan MCR selaku Kepala Seksi Pengelolaan Basis Data. Terakhir MF selaku Finance Manager Unit Bisnis Logam Mulia PT Antam, Tbk.

"Ketiga orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi," jelasnya.

Dalam perkara ini, Penyidik Jampidsus telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode 2010-2022 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-14/F.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.

Tim penyidik mengawali kegiatan penanganan perkara dengan melakukan penggeledahan di beberapa tempat, termasuk di Kantor Bea dan Cukai. Dari hasil penggeledahan, penyidik Kejagung menemukan dan menyita beberapa dokumen serta barang bukti elektronik.

(Khafid Mardiyansyah)