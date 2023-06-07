Wapres Ajak Diaspora Muda Jangan Golput Pada Pemilu 2024

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak generasi muda yang saat ini berada di luar negeri untuk memberikan suaranya pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Mengingat, momentum Pemilu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih, termasuk kalangan diaspora muda Indonesia yang bermukim di luar negeri.

“Untuk pemilih, Saya menganjurkan kepada pemilih muda kita yang di luar negeri sebaiknya dia segera mendaftarkan diri. Supaya ikut berpartisipasi dalam pemilu. Jangan golput, sebab kalau golput itu tidak ikut berpartisipasi,” kata Wapres saat ditanya awak media usai kunjungan kerja di Kepulauan Riau, Rabu (7/6/2023).

Meski begitu, Wapres memastikan tidak akan mencampuri urusan pilihan masing-masing saat pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024. “Soal pilihan mereka punya pertimbangan sendiri, punya nalar sendiri.”

Bahkan, kata Wapres, para diaspora muda termasuk kaum terpelajar sehingga bisa menentukan pilihan untuk menjadi pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia kedepan.

“Banyak yang di luar negeri itu mereka lebih, anak-anak terpelajar. Kalaupun dia bukan mahasiswa di luar negeri tapi saya kira mereka lebih cerdas untuk bisa memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini, yang penting mereka harus ikut memilih,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)