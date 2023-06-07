PAN Tawarkan Erick Thohir Jadi Cawapres, Elektabilitas Tinggi Jadi Penentu

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) getol menawarkan Erick Thohir sebagai cawapres, baik untuk Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. PAN memilih Erick tentu bukan tanpa alasan, beberapa faktor dianggap jadi pertimbangan penting.

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menyatakan Menteri BUMN Erick Thohir merupakan calon wakil presiden (cawapres) yang datang dari aspirasi masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, belum ada partai yang secara resmi jadi kapal politik Erick.

“Erick Thohir masih milik publik bukan milik partai manapun. Erick Thohir kan belum diklaim olah partai manapun,” ucap Pangi, Rabu (7/6/2023).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Counsulting itu menjelaskan sebagai cawapres yang lahir dari aspirasi publik, Erick Thohir bisa membawa banyak peluang bagi PAN di Pemilu 2024 mendatang. Dukungan PAN dinilai lahir dari tingginya elektabilitas Erick Thohir serta kekuatan logistik yang dimilikinya.

“Mungkin saja bagi PAN, peluang logistik, peluang elektabilitas dan peluang elektabilitas untuk mengangkat PAN-nya,” ujar Pangi.

Seperti diketahui, Erick Thohir berdasarkan hasil survei terbaru memiliki elektabilitas terkuat sebagai cawapres berdasarkan temuan terbaru dari Indikator Politik Indonesia. Ketum PSSI ini diketahui saat ini memiliki elektabilitas tertinggi sebaga cawapres di angka 15,5 persen.

Angka elektabilitas itu mengungguli kandidat cawapres lainnya seperti Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Menkopolhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena itu, Pangi menilai Erick Thohir dapat memberikan dampak elektoral kepada PAN jika sukses mengusung sebagai cawapres, baik di PDIP maupun Gerindra.

Di samping itu, kekuatan logistik Erick Thohir merupakan salah satu yang terkuat di Indonesia untuk mengarungi Pemilu atau Pilpres 2024 mendatang. Mengingat ongkos politik untuk pemilu atau pilpres sangat tinggi, sehingga kebutuhan akan logistik juga akan menjadi sangat tinggi.