Tiba di Malaysia, Jokowi Disambut Riuh Warga dan Alunan Hadrah

JAKARTA - Usai melakukan kunjungan kerja di Singapura, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu, 7 Juni 2023. Dari Bandara Internasional Changi, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 lepas landas sekitar pukul 14.42 waktu setempat.

Rombongan Presiden mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur sekitar pukul 15.40 waktu setempat. Di ruang VIP Bunga Raya Bandara Internasional Kuala Lumpur, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Diraja Zambry Abdul Kadir beserta istri, Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono dan istri, Atase Pertahanan RI di Malaysia Kolonel Kav. Guruh Prabowo Wirajati dan istri, serta Kuasa Usaha Ad Interim Malaysia untuk Indonesia Adlan Mohd Shaffieq.

Jokowi dan rombongan langsung menuju di hotel tempatnya bermalam selama kunjungan kerja di Malaysia pada Rabu sore, 7 Juni 2023.

Nampak kedatangan Jokowi di hotel diiringi hadrah yang dibawakan oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia. Di depan hotel, Presiden disambut oleh Wakil Dubes RI untuk Malaysia Rossy Verona dan suami.

Di dalam hotel, Jokowi juga disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan sejumlah pejabat dan staf KBRI Kuala Lumpur.

Sementara itu, sejumlah menteri turut dalam penerbangan bersama Presiden Jokowi dari Singapura yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

