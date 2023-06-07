Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Tegaskan Pengamanan di Papua Tidak Akan Melanggar HAM

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:01 WIB
Wapres Tegaskan Pengamanan di Papua Tidak Akan Melanggar HAM
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan pengamanan di Papua tidak akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, mengatasi permasalahan keamanan di Papua diupayakan dengan pendekatan yang humanis.

Apalagi, kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Papua masih terus berulah. Sehingga, Wapres memastikan akan mengedepankan aspek keamanan agar tidak jatuh korban.

"Kita ingin semuanya (aman) tidak menimbulkan isu-isu yang bisa dianggap kita melanggar HAM. Ini semua dipertimbangkan," tutur Wapres.

Apalagi, ada dorongan dari sejumlah pihak agar melakukan tindakan militer terkait insiden penembakan termasuk penyanderaan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Mehrten oleh KKB di Papua.

Lebih jauh, dalam mengatasi permasalahan keamanan di Papua, Wapres menyebutkan pemerintah terus melakukan berbagai upaya pendekatan yang humanis berbasis teritorial melalui pendekatan kesejahteraan dan afirmasi kepada masyarakat asli Papua.

"Kita kan memang menempuh dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan, dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua," jelas Wapres.

"Memang yang kita tempuh pendekatan keamanan yang komprehensif, tidak asal menyerang," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191323//papua-ErKq_large.jpg
Prabowo Dorong Pembangunan di Wilayah 3 T, Honai Adat Elaboge Jadi Kampung Percontohan Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190978//polri-pY5b_large.jpg
Breaking News! Kapolri Mutasi 1.086 Perwira, Wakapolda Papua Barat Dijabat Polwan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190543//pangkogabwilhan_iii_letjen_tni_bambang_trisnohadi-Du6F_large.jpg
Jelang Nataru, Pangkogabwilhan III Pastikan Situasi Keamanan Papua Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190435//papua-4lyV_large.jpg
Pemerintah Buat Dua Program Strategis di Daerah Bekas Basis KKB Puncak Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355//prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190354//presiden_prabowo_saat_rapat_bersama_kepala_daerah_se_papua-BELZ_large.jpg
Prabowo Minta Isu 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah Segera Ditangani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement