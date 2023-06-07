Wapres Tegaskan Pengamanan di Papua Tidak Akan Melanggar HAM

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan pengamanan di Papua tidak akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, mengatasi permasalahan keamanan di Papua diupayakan dengan pendekatan yang humanis.

Apalagi, kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Papua masih terus berulah. Sehingga, Wapres memastikan akan mengedepankan aspek keamanan agar tidak jatuh korban.

"Kita ingin semuanya (aman) tidak menimbulkan isu-isu yang bisa dianggap kita melanggar HAM. Ini semua dipertimbangkan," tutur Wapres.

Apalagi, ada dorongan dari sejumlah pihak agar melakukan tindakan militer terkait insiden penembakan termasuk penyanderaan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Mehrten oleh KKB di Papua.

Lebih jauh, dalam mengatasi permasalahan keamanan di Papua, Wapres menyebutkan pemerintah terus melakukan berbagai upaya pendekatan yang humanis berbasis teritorial melalui pendekatan kesejahteraan dan afirmasi kepada masyarakat asli Papua.

"Kita kan memang menempuh dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan, dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua," jelas Wapres.

"Memang yang kita tempuh pendekatan keamanan yang komprehensif, tidak asal menyerang," tambahnya.