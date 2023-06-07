Punya Kekuatan Elektoral, Erick Thohir Makin Potensial Diusung Maju Cawapres

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir potensial jadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Pasalnya, Erick punya kekuatan elektoral yang dibuktikan dengan hasil sejumlah survei.

Salah satunya dari hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 26 hingga 30 Mei 2023. Elektabilitas Erick Thohir semakin menanjak. Raihan angka elektabilitas Erick Thohir mencapai 15,5 persen.

Pengamat Politik Universitas Djuanda Bogor Gotfridus Goris Seran menyampaikan, Erick Thohir semakin layak untuk dapat diusung sebagai cawapres. Citra positif Ketua Umum PSSI ini tunjukkan peningkatan signifikan.

Karenanya dia menilai, Erick Thohir merupakan figur cawapres yang cocok dipasangkan dengan calon presiden (capres) manapun. Kehadiran Erick Thohir bakal menambah kekuatan secara elektoral.

“Sehingga dapat menjadi pasangan yang paripurna ketika disandingkan dengan capres,” ujar Gotfridus, Rabu (7/6/2023).

Situasi tersebut, lanjut dia, semakin dikuatkan dengan hasil kerja Erick Thohir yang sangat dirasakan masyarakat. karenanya tidak heran semakin membuat elektabilitasnya sebagai cawapres terus melonjak sangat signifikan.

Kepemimpinan teruji Erick Thohir, sambung dia, sukses hadirkan dampak positif besar terhadap kehidupan masyarakat. Maka itu, sosok Erick Thohir makin disukai oleh semua kalangan masyarakat Tanah Air.