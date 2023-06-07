3 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek

BEKASI - Sebanyak tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Jakarta-Cikampek KM 31 arah Jakarta. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.24 WIB, Selasa 6 Juni 2023.

Informasi tersebut dibagikan melalui akun twitter resmi @PTJASAMARGA. Kecelakaan terjadi di lajur empat sebelah kanan KM 31.

"15.27 WIB #Kecelakaan_Japek di Cikarang Barat KM 31 arah Jakarta, terlibat 3 kendaraan di lajur 4/kanan," tulis akun @PTJASAMARGA.

Kecelakaan tersebut sempat mengakibatkan kemacetan di ruas jalan KM 31 Tol Jakarta-Cikampek. Akan tetapi Jasamarga menyebut penangan kecelakaan itu selesai pukul 16.20 Wib.

"16.20 WIB #Kecelakaan_Japek di Cikarang Barat KM 31 arah Jakarta, terlibat 3 kendaraan di lajur 4/kanan SELESAI PENANGANAN," sambungnya.