Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Gunung Putri Digegerkan Temuan Mayat Wanita di Kontrakan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |05:06 WIB
Warga Gunung Putri Digegerkan Temuan Mayat Wanita di Kontrakan
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Perempuan berinisial EF (42), ditemukan meninggal dunia dalam kontrakannya di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dugaan sementara, perempuan itu meninggal dunia karena sakit.

"Iya betul (temuan mayat perempuan), penyebabnya sakit," kata Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.30 WIB. Awalnya, warga sekitar mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat di sekitar kontrakan.

"Saksi menduga bau tersebut bau bangkai tikus lalu mencari asal bau. Saat berada di depan rumah kontrakan yang dikontrak EF tercium bau yang lebih menyengat dan banyak lalat," jelasnya.

Selanjutnya, saksi mengetuk pintu kontrakan EF tetapi tidak ada jawaban. Selanjutnya, mencoba untuk membuka pintu namun dalam kondisi terkunci.

"Saksi mengintip ke dalam melihat ada korban kalam keadaan terlentang dan tidak bergerak," tambahnya.

Atas temuan tersebut, warga melaporkannya kepada Linmas dan diteruskan kepada Polsek Gunung Putri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement