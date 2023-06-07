Warga Gunung Putri Digegerkan Temuan Mayat Wanita di Kontrakan

BOGOR - Perempuan berinisial EF (42), ditemukan meninggal dunia dalam kontrakannya di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dugaan sementara, perempuan itu meninggal dunia karena sakit.

"Iya betul (temuan mayat perempuan), penyebabnya sakit," kata Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.30 WIB. Awalnya, warga sekitar mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat di sekitar kontrakan.

"Saksi menduga bau tersebut bau bangkai tikus lalu mencari asal bau. Saat berada di depan rumah kontrakan yang dikontrak EF tercium bau yang lebih menyengat dan banyak lalat," jelasnya.

Selanjutnya, saksi mengetuk pintu kontrakan EF tetapi tidak ada jawaban. Selanjutnya, mencoba untuk membuka pintu namun dalam kondisi terkunci.

"Saksi mengintip ke dalam melihat ada korban kalam keadaan terlentang dan tidak bergerak," tambahnya.

Atas temuan tersebut, warga melaporkannya kepada Linmas dan diteruskan kepada Polsek Gunung Putri.