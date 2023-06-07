Seberangi Jalan Raya Pasar Minggu, Pria Diserempet Motor hingga Terbentur Trotoar

Seorang pria terserempet motor saat seberangi Jalan Raya Pasar Minggu, Jaksel. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu (7/6/2023) dini hari. Seorang pria yang tengah menyeberang jalan terserempet pengendara sepeda motor hingga jatuh dan membentur trotoar.

Kecelakaan tersebut salah satunya diinformasikan akun Instagram @infojaksel.id pada Rabu (7/6/2023) pagi tadi.

Disebutkan kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Pasar Minggu, tepatnya di sekitar lampu merah TMP Kalibata, Jakarta Selatan.

Kecelakaan terjadi antara pengendara motor dan penyeberang jalan yang belum diketahui identitasnya.

Pemotor tersebut menyerempat penyeberang jalan hingga membuat korban terbentur ke trotoar dan terjatuh di aspal.