Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Audiensi di Balai Kota, DPW Perindo Jakarta Dukung Program Pj Gubernur DKI Heru

Erfan Maruf , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:19 WIB
Audiensi di Balai Kota, DPW Perindo Jakarta Dukung Program Pj Gubernur DKI Heru
Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra bersama jajaran di Balai Kota (foto: MPI/Erfan)
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta, melakukan audiensi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Pertemuan tersebut membahas sinergitas antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Partai Perindo.

Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, audiensi dengan Heru Budi kali ini merupakan kali pertama sejak dilantik sebagai Pj Gubernur. Saat tiba audiensi Partai Perindo disambut hangat oleh mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

Effendi mengatakan, dalam audiensi terdapat beberapa poin yang dibicarakan oleh pengurus DPD Perindo DKI Jakarta dengan Heru. Salah satunya dukungan Partai Perindo kepada Pj Gubernur untuk menjalankan program pemerintah.

"Sebagai partai politik yang berada di luar parlemen tentu memerlukan dukungan beliau sebagai PJ Gubernur DKI," kata Effendi saat ditemui di kantor Balai Kota Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Effendi mengatakan, Pj Gubernur juga akan memberikan ruang bagi basis masa Partai Perindo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat termasuk masalah yang dirasakan masyarakat. Pemprov memberikan layanan khusus hotline khusus yang akan dibukakan oleh layanan Pemprov.

"Apabila ada kritik membangun yang tidak dilakukan oleh Pemprov DKI, tentu kami akan menyalurkan kritik pada PJ Gubernur sehingga dapat dilaksanakan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement