INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jadi Polemik, Trotoar di Depan Kedubes AS Segera Dibuka Lagi?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:27 WIB
Jadi Polemik, Trotoar di Depan Kedubes AS Segera Dibuka Lagi?
Trotoar di depan Kedubes AS Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. (Foto: Google Map)
A
A
A

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Yong Kim menyambut baik terkait gagasan pembukaan kembali trotoar di depan Kedutaan Besar (Kedubes) AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Trotoar yang ditutup tersebut itu sempat menuai polemik di tengah masyarakat. 

"Aksesibilitas, keamanan, dan walkability (kemudahan untuk berjalan kaki) adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta. Kami menyambut baik dan menantikan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," tulis Kim dalam laman Twitter @USAmbIndonesia dikutip, Rabu (7/6/2023).

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga akan menggelar rapat internal membahas polemik penutupan trotoar di Kedutaan Besar AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Pagi hari ini akan dirapatkan terkait (penutupan trotoar Kedubes AS," kata Kapusdatin Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni saat dikonfirmasi, Rabu.

"Dengan internal Pemprov dulu hari ini," tambahnya.

Sebelumnya, penutupan trotoar depan Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat itu sejak lama menuai sorotan dari pejalan kaki.

