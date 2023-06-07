Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur Heru Akan Support Bimtek Caleg Perido DKI Jakarta

Erfan Maruf , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:35 WIB
Pj Gubernur Heru Akan <i>Support</i> Bimtek Caleg Perido DKI Jakarta
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan mendukung Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo DKI Jakarta saat hendak melakukan bimbingan teknis (Bimtek) calon Legislatif DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Perindo Effendi Syahputra setelah melakukan audiensi.

Effendi mengatakan, bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan kepada kegiatan Pemilu Legislatif Partai Perindo. Dukungan dilakukan dengan memberikan akses pemateri kepada Partai Perindo untuk mengisi bimbingan teknik kepada Bacaleg partai Perindo.

"Beliau dari Pemprov DKI akan mensuport kita dalam hal, apabila kita ada bimtek akan memberikan akses siapa saja yang akan mengisi," kata Effendi di Balai Kota, Rabu (7/6/2023).

Meski demikian, Effendi mengatakan, tetap akan menjaga netralitas Heru sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang sedang ditugaskan sebagai Penjabat.

