INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa 5 Korban Kasus Penipuan Iphone si Kembar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:51 WIB
Polisi Periksa 5 Korban Kasus Penipuan Iphone si Kembar
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi mengatakan, ada lima korban membuat laporan atas dugaan kasus penipuan si Kembar, Rihana dan Rihani, yang mana mereka telah diperiksa polisi. Korban pun mengaku ada yang sampai tertipu hingga Rp1 miliar lebih.

"(Kerugian) bervariasi, ada yang ratusan juta hingga ada di atas Rp 1 miliar," ujar Yossi pada wartawan, Rabu (7/6/2023).

Menurutnya, ada lima orang yang melapor ke Polres Jakarta Selatan lantaran menjadi korban penipuan tersebut. Lima korban yang telah diperiksa polisi itu hanya melaporkan si Kembar bernama Rihana lantaran 5 orang korban itu hanya berkomunikasi dan melakukan transaksi dengan Rihana.

"Kalau yang dilaporkan di Polres Jaksel itu dengan terlapornya RA. Dalam setiap kali penawaran produk itu, kemudian mentransfer sejumlah dananya ke RA," tuturnya.

Dia menambahkan, modus operandi yang dilakukan si kembar Rihana dalam melalukan aksi penipuannya itu dengan cara memberikan penawaran produk Apple dengan harga yang lebih murah 20 hingga 30 persen dari harga pasarannya. Para korban yang tertarik itu lantas melakukan pemesanan kepada si kembar.

"Korban diberikan penawaran yang cukup menarik yaitu produk merk Apple baik itu I Phone kemudian laptop, airpods dan sebagainya, dengan harga yang rata-rata lebih murah 20-30 persen dibanding harga pada umumnya," pungkasnya.

(Awaludin)

      
