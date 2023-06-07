Si Kembar Penipuan iPhone Miliaran Rupiah Bakal Dijemput Paksa Polisi

JAKARTA - Si kembar Rihana dan Rihani yang diduga melakukan penipuan iPhone dua kali mangkir dari panggilan polisi. Maka itu, polisi bakal menjemput paksa keduanya agar bisa diperiksa polisi.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi mengatakan, si kembar Rihana dan Rihani saat ini masih dalam proses upaya pencarian kepolisian. Polisi sudah melayangkan panggilan terlapor untuk diperiksa polisi.

"Dalam proses penyidikan saat ini sudah beberapa saksi udah kami mintai keterangan dan kami juga sudah memanggil terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor," ujar Henrikus, Rabu (7/6/2023).

Namun, kata dia, terlapor hingga kini tak kunjung memenuhi panggilan polisi. Maka itu, polisi bakal melakukan upaya penjemputan paksa manakala sudah diketahui keberadaannya.

"Kami ini sedang melakukan upaya-upaya dengan mencari keberadaan terlapor sendiri," sambungnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini kepolisian masih berupaya mencari keberadaan dua pelaku penipuan I Phone tersebut. Adapun terkait dengan laporan di Polres Metro Jakarta Selatan, polisi hanya mengarah kepada salah satu dari saudara kembar tersebut, yakni Rihana.