Geger! Warga Bekasi Temukan Mayat Pria Membusuk di Dalam Rumah

Petugas evakuasi mayat yang ditemukan di dalam rumah (Foto: Tangkapan layar/Didit Junaidi)

BEKASI - Warga Kampung Kalijeruk, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan penemuan seorang pria tewas membusuk di dalam rumahnya. Awalnya, lebih dari tiga hari tidak terlihat oleh warga

Warga kemudian curiga dengan bau aroma tak sedap sangat menyengat dari dalam rumah korban dan banyaknya lalat di depan rumah korban. Hingga akhirnya menemukan korban sudah tak bernyawa.

Penemuan mayat tersebut dilaporkan ke petugas kepolisian. Korban yang meninggal dunia itu diketahui bernama Taslam.

Menurut Ketua RT, Mahfud, Taslam tinggal seorang diri. Terakhir dilihat oleh tetangganya tiga hari yang lalu dan ditemukan sudah membusuk di ruangan depan rumahnya dalam kondisi terlentang.

Belum diketahui penyebab kematian korban. Namun, diduga korban meninggal akibat sakit karena dari hasil pemeriksaan Tim Inafis Polres Metro Bekasi tidak ada tanda – tanda kekerasan.