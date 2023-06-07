Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tower BTS Tak Berizin di Kalideres Disegel Satpol PP!

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:50 WIB
Tower BTS Tak Berizin di Kalideres Disegel Satpol PP!
Tower BTS tak berizin di Taman Semanan Indah Kalideres disegel Satpol PP (Foto: Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat menyegel Tiang pemancar sinyal telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) yang tidak mengantongi izin di Kawasan Perumahan Taman Semanan Indah (TSI), Kalideres, Jakarta Barat.

Kepala Satpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto mengatakan, pihaknya meminta pihak kontraktor untuk tidak melanjutkan pembangungan Tower BTS tersebut. 

"Kami minta untuk bisa dilakukan pembongkaran sendiri terhadap struktur yang ada sesuai SP yang sudah dikeluarkan oleh pihak Citata kecamatan," kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2023).

BACA JUGA:

Tak Berkaitan dengan Korupsi BTS, Mahfud MD: Satelit Satria Diluncurkan Pertengahan Juni 

Agus mengatakan, tower BTS tersebut sejatinya dalam proses pembangunan. Namun, pembangunan tersebut sudah dihentikan oleh petugas Satpol PP sejak sebulan lalu.

Pasalnya, kata Agus, pembangunan tower BTS tersebut menuai komplain dari warga setempat. "Jadi memang sejak kami hentikan tidak kegiatan lanjutan," ujarnya.

Kekinian, pihak Satpol PP Jakarta Barat telah melayangkan surat kepada pihak kontraktor untuk membongkar sendiri Tower BTS tersebut.

"SP1 sudah dilayangkan sampai pada SP2, SP3 untuk bongkar sendiri jika tidak dilakukan akan dikeluarkan SPB dari Citata maka kita lakukan pembongkaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana mendapat laporan dari warga Taman Semanan Indah terkait adanya pendirian Tower BTS tak berizin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458/mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/519/3144729/manusia_silver_terjaring_razia_dihukum_bersihkan_toilet_umum-scdu_large.jpg
Manusia Silver Terjaring Razia Dihukum Bersihkan Toilet Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/338/3129795/satpol_pp-j6TG_large.jpg
Bongkar Tenda Pedemo RUU TNI di DPR, Kasatpol PP Ditegur Pramono!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/338/3105938/parkir_liar-oiQL_large.jpg
Marak Parkir Liar, Satpol PP DKI Ultimatum Pengusaha Restoran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3035085/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-bantah-lakukan-pelanggaran-disiplin-dWiLQn4Fwm.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti Bantah Lakukan Pelanggaran Disiplin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3034943/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-cacat-hukum-DSA7VXQcFK.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti : Cacat Hukum!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement