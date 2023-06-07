Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Solusi dari Tama S Langkun untuk Tumpukan Sampah Menggunung di Kabupaten Bogor

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:53 WIB
5 Solusi dari Tama S Langkun untuk Tumpukan Sampah Menggunung di Kabupaten Bogor
JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S. Langkun menyoroti banyaknya sampah berserakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sampah berserakan itu terdapat di wilayah timur dan selatan Kabupaten Bogor. Berdasarkan penuturan warga Ciwaringin, sampah di daerah tersebut paling banyak ditemukan berserakan di pinggir jalan.

"Saya sangat menyayangkan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, begitu juga dengan belum terealisasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang memadai di Kabupaten Bogor," kata Tama Rabu (7/6/2023).

Tama S. Langkun --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor itu-- memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bogor.

Pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan dan pentingnya memilah sampah serta mengadopsi perilaku ramah lingkungan

"Kedua, peningkatan infrastruktur dan sarana pengelolaan sampah, Pemerintah harus berani berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur, dan sarana pengelolaan sampah yang memadai," ujar Tama.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menjelaskan, peningkatan infrastruktur meliputi penyediaan TPA yang sesuai dengan standar teknis dan lingkungan, fasilitas pemilahan sampah, dan sistem pengelolaan sampah yang modern dan efisien.

"Pemerintah daerah jangan takut mengalokasikan anggaran yang cukup untuk infrastruktur ini," ujar juru bicara nasional Partai Perindo --partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.

sampah Perindo Partai Perindo
