Viral Pedagang Mainan Diduga Lecehkan Anak SD di Poris Tangerang

Pedagang mainan diduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak. (Foto: Tangkapan layar)

TANGERANG - Beredar video viral seorang warga yang melabrak pedagang mainan diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam video tersebut, memperlihatkan perekam melabrak seorang pedagang mainan.

Pada video yang beredar korban merupakan bocah laki-laki di SD kawasan Poris Plawad, Kota Tangerang.

"Diduga dilecehkan oleh pedagang mainan, korbannya yang ngaku banyak dipegang kemaluannya. Tolong up temen-temen, supaya gak ada korban, takutnya dia pindah dagang ke SD lain," tulis dalam keterangan video.

Dalam video 1 menit 22 detik tersebut, perekam dengan nada emosi mengatakan bakal memviralkan wajah pedagang itu.

"Nih mukanya nih ya, ini mukanya ya yang udah nyolek nyolek kemaluan anak kecil ini mukanya nih. Viral nanti Lo," ucap perekam video, Rabu (7/6/2023).

Perekam yang membawa sejumlah bocah yang diduga menjadi korban pelecehan seksual itu pun bertanya kepada mereka siapa saja yang telah dipegang kemaluannya.

"Siapa yang udah pernah dicolek? Yang udah pernah dicolek mana?," tanya perekam.

"Aku, saya," jawab para bocah.

Para bocah mengatakan bahwa mereka masih duduk di kelas dua SD. Si perekam pun kembali melabrak pedagang mainan terus dengan mengancam akan memviralkan wajahnya.

"Anak kecil lu pegang pegang, viral muka lu nanti," katanya dengan nanya emosi.

Sementara si penjual mainan hanya bertanya-tanya dengan wajahnya yang memelas.