Bacaleg Perindo Indra Wu: Pembagian Gerobak Gratis Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD Dapil 3 DKI Jakarta, Indra Wu berharap, pembagian gerobak gratis dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil.

Menurutnya, pembagian gerobak gratis ini merupakan perwujudan dari visi dan misi partai bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 tersebut yakni menyejahterakan masyarakat.

"Kita membantu pelaku usaha untuk mendapatkan Gerobak Gratis dari Perindo, agar saat usaha lebih semangat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian mereka sesuai dengan visi dari rakyat Perindo membantu rakyat unfuk Indonesia sejahtera,"kata Indra usai penyerahan gerobak kepada sejumlah pedagang wilayah DKI Jakarta di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

Setidaknya ada tiga pedagang yang menerima bantuan gerobak secara gratis yaitu Lorin Binalay (54), Pedagang Bakmi Ayam, Neneng Fatmawati (40), Pedagang Mie Ayam dan Pujiati (49) Pedagang Sate.

Sementara itu, Bacaleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI 7, Kristian Thomas mengatakan program gerobak merupakan satu dari sekian banyak upaya Partai Perindo untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM di Indonesia.

Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan terus melakukan aksinya di tengah tengah masyarakat.

"Kegiatan ini sudah menjadi program perindo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya pedagang UMKM, kami harap dengan gerobak ini penghasilan bisa meningkat dari sebelumnya,"katanya.

Sebelumnya, turut hadir Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Boyke Novrizon saat penyerahan bantuan gerobak gratis itu. Dia mengatakan bantuan ini merupakan sumbangsih Perindo kepada para pegiat ekonomi UMKM. Yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM di Indonesia.