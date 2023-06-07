Langgar Aturan, 33 WNA di Tangerang Dideportasi

TANGERANG - Sejak Januari hingga Mei 2023, sebanyak 33 warga megara asing (WNA) yang tinggal di Tangerang dideportasi Imigrasi. Mereka dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian, mulai dari mengganggu kenyamanan, hingga melebihi izin tinggal.

"Total itu ada 33 WNA, dengan dominasi negara Nigeria. Terbaru itu WNA asal Rusia dengan inisial ZPR," kata Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Oni Armadya, Rabu (7/6/2023).

Kasus terbaru WNA dideportasi adalah seorang wanita asal Rusia yang kedapatan terlibat bisnis prostitusi online. Wanita berusia 31 tahun itu dideportasi dan dicekal masuk Indonesia usai menyalahi aturan dengan mengganggu ketertiban di Indonesia.

BACA JUGA: Polisi Buru WNA Markus Pemerasan Bule Kanada Buronan Interpol

"ZPR dideportasi dan dicekal per tanggal 29 Mei 2023 malam. Ia dicekal dengan sistem tahunan dan akan diperpanjang bila tidak ada yang mengajukan," ujarnya.